Pereira’nın en büyük isteği… Şifresi topu geri kazanma süresi

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile mutlak şampiyonluk için yola çıktı. Topuk Yaylası'nda 5 Temmuz'da takıma katılan Pereira da anlayışını öğrencilerine aşılamak için çalışmalara hız verdi. Portekizli çalıştırıcının kozu da belli oldu: Topu geri kazanma süresi… İlk günden itibaren topla çalışmalar yaptıran tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına şiddetli presi şart koşuyor. Pereira, topun rakipte olduğu an yoğun pres istiyor.

HEDEFİ 6 SANİYE

ANTRENMANLARDA mümkün olan en kısa sürede topun yeniden kendi takımına geçmesini arzulayan Vitor Pereira, sürekli uyarılarda bulunuyor. Topu kaybeden takımın çoklu presle oyun alanını daraltmasına, pas kanallarının kapatılmasına yönelik egzersizler yapılıyor. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu süreyi 8 saniye civarına çekmiş ve bu açıdan ligin en iyi takımı olmuştu. Pereira ise uzun vadeli hedef olarak 6 saniyede topun geri alınmasını çizdi.

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GUARDİOLA’NIN 5 SANİYE KURALI

TOPU geri kazanma süresinin kısaltılmasıyla ilgili anlayış Pep Guardiola ile hatırlanıyor. Guardiola, takımının 5 saniye içinde topu geri kazanamaması halinde faul yapılmasını savunuyor. İspanyol çalıştırıcı, aynı zamanda Vitor Pereira'nın da yakın arkadaşı.