Pereira’nın Fenerbahçe’si hücumda karavana!

Süper Lig ve Avrupa Ligi gruplarında oynadığı 9 maçta 16.57 gol beklentisi yakalayan, ancak 16 net pozisyonu değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 11 kez ağları sarsabildi.

İrfan YİRMİBEŞ

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FENERBAHÇE'DE bir sorun hortladı: Gol… Sarı-lacivertliler, son sekiz sezonun sadece ikisinde Süper Lig'in en fazla gol atan takımı olabildi. 2013-14'te 74 gol atıp şampiyon olan Sarı Kanarya, 2017-18'de ise 78 golle ilk sırada olmasına rağmen ligi ikinci bitirdi. Diğer sezonlarda ise Fenerbahçe adına kaçan goller, en büyük sorundu. Net bir santrforun olmadığı eleştirilerini alan mevcut kadroda da benzer bir durumun ilk işaretleri son haftalarda görüldü.

170 ORTANIN 37’Sİ İSABETLİ

SARI-lacivertliler, bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi gruplarında oynadığı dokuz karşılaşmanın sadece ikisinde, (Altay ve Giresunspor maçlarında) gol beklentisinden fazla defa ağları sarsabildi. Kanarya, Opta'nın xG verilerine göre toplamda 16.57 yani 17 gol beklentisi üretti. Fakat ağları sadece 11 kez sarsabildi. Bu maçlarda 120 şutun 44'ü isabetli oldu (yüzde 36). 170 ortanın ise 37'si isabetliydi (yüzde 21). Toplamda ise 16 net gol pozisyonu kaçtı.

‘SIKINTIMIZ BİTİRİCİLİK’

GOL sorununa çare arayan Vitor Pereira reçeteyi de yazdı. Pereira, “Bizim takımımızda eksik olan bitiricilik. Bitiricilik çalışma

imkânımız yok çünkü o az sürede toparlanma ve dinlenme antrenmanları yapıyoruz” diyerek yoğun fikstürden çıktıklarında gol sorununa eğileceklerini vurguladı.

PEREIRA BUNU HEP YAPIYOR!

VITOR Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk dönemi olan 2015-16 sezonunda da benzer bir sorun yaşanmıştı. Pereira'nın, Van Persie'li, Nani'li, Diego'lu ve Fernandao'lu kadrosu 104 ile en fazla net gol pozisyonuna giren ve 66.59 ile en yüksek gol beklentisi (xG) yakalayan ekipti. Buna rağmen Fenerbahçe 60 gol atabilmişti. Ligin en skorer üçüncü takımı olunabilmiş, şampiyonluk 75 gol atan Beşiktaş'a kaptırılmıştı.