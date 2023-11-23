PFDK, Ali Koç ve Dursun Özbek’e ceza yağdırdı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başkanlarına, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle ağır cezalar verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e hak mahrumiyeti ve para cezası verdi.
Galatasaray ve Fenerbahçe’ye toplamda 2 milyon 250 bin TL’lik para cezası veren TFF, iki başkana toplamda 135 gün ceza kesti.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- 1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,
- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- 2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,
- GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.