PFDK, Fenerbahçe ve Galatasaray’a ceza yağdırdı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'in açıklamaları nedeniyle iki kulübe ceza yağdırdı.
Son günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki demeç savaşına PFDK’dan ceza yağdı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e hak mahrumiyeti ve para cezası verildiği duyuruldu. Öte yandan, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’e de para cezası kesildi.
PFDK’nın Fenerbahçe ve Galatasaray’a verdiği cezalar:
- GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca50 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- GALATASARAY A.Ş. 'nin, kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- FENERBAHÇE A.Ş. 'nin, 23.01.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
- Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi EROL BİLECİK'in, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp idarecileri tarafından müsabaka sonrası basın mensuplarına yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, kara verilmiştir.