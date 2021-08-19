PFDK, Galatasaraylı Marcao’ya 8 maç ceza verdi
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının cezası belli oldu. PFDK, Brezilyalı Marcao'ya 8 maçtan men ve para cezası verdi.
Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao için PFDK kararını verdi. Brezilyalı futbolcu Kerem Aktürkoğlu’na saldırdıktan sonra kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.
TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, PFDK’nın Marcao’ya 8 maç men ve 21 bin TL para cezası verdiği duyuruldu.
İşte PFDK’nın Marcao kararı:
“GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA’nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmişti.”