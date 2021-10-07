PFDK, Sergen Yalçın’a verilen cezayı açıkladı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.
Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor’u 2-1 yenen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun kararına itiraz edip önüne gelen topa vurunca kırmızı kart görmüştü.
PFDK’ya sevk edilen siyah-beyazlıların teknik patronu Yalçın, 1 maç ceza aldı. Sergen Yalçın, Başakşehir maçında takımının başındaki yerini alamayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 25 Ekim Pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak Galatasaray derbisinde ise yedek kulübesine dönecek.
TFF’nin resmi sitesinden paylaşılan karar şu şekilde açıklandı;
“BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”