PFDK, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Balotelli kararlarını açıkladı!

PFDK, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye para cezası verirken, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mario Balotelli'nin de cezası belli oldu.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor’a Fatih Karagümrük karşılaşmasında; merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı toplamda 89 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca Fenerbahçe de Göztepe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası aldı. Kurul, Adana Demirsporlu Mario Balotelli’ye ise Kasımpaşa maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nca alınan kararlar şöyle: