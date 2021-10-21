PFDK’dan Altay Bayındır ve Osayi Samuel’e ceza!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçından sonra PFDK'ya sevk edilen isimler hakkında karar verildi. Futbolcular Altay Bayındır ve Osayi Samuel'e ceza verilirken, Başkan Ali Koç ve yönetici Erol Bilecik ise ceza almadı.

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçından sonra PFDK’ya sevk edilen Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel hakkında karar verildi. TFF’den yapılan açıklamada, Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştan Altay Bayındır’a 1 maç men, sosyal medya hesabından küfürlü tepkide bulunan Osayi Samuel’e ise 3 maç men cezası verildi. Öte yandan Başkan Ali Koç ve yönetici Erol Bilecik için ceza tayinine gerek olmadığına karar verildi. İşte TFF’den yapılan açıklama:

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ALTAY BAYINDIR’ın, 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL’in, sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ hakkında, müsabaka sonrası medyada ve kulüp resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi EROL BİLECİK hakkında, müsabaka sonrası medyada ve kulüp resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.