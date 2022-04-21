PFDK’dan Cemil Turhan kararı! 3 Temmuz süreci…

PFDK; Cemil Turhan’ın 3 Temmuz süreci ile ilgili ceza tayine yer olmadığına karar verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan Cemil Turhan hakkında verilen karara ilişkin şu açıklama yapıldı:

“CEMİL TURHAN'ın, PFDK'nın 06.05.2012 tarih ve E.2011-2012/10 K.2011-2012/1355 sayılı kararı hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20.12.2021 tarih 2021/3068 E ve 2021/6915 sayılı kararı ile onanan İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin 2020/21 E 2020/209 K sayılı “beraat” kararı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 15.06.2021 tarihli (CASE OF EKŞIOĞLU AND MOSTUROĞLU v. TURKEY) kararı, Tahkim Kurulunun 20.01.2022 tarihli E.2012/137 – K.2012/160 Ek, 10.02.2022 E.2012/132 – K.2012/156 Ek, E. 2012/136 – K. 2012/159 Ek numaralı yargılamanın iadesi hakkındaki kararları dikkate alınarak yargılamanın iadesi talebinin KABULÜNE ve dosyanın incelemeye alınmasına karar verildi. Yapılan inceleme neticesinde ve dosya içindeki deliller bir arada değerlendirilerek adı geçen kişi hakkında CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

İtiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.”