PFDK’dan Galatasaray ve Mustafa Cengiz’e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ile kulüp başkanı Mustafa Cengiz’e ceza verdi. Sarı-kırmızılı kulüp 100 bin TL, Cengiz ise 50 bin TL para cezasının yanı sıra 15 gün hak mahrumiyeti aldı.

TFF’nin resmi sitesinden yayınlanan PFDK’ kararı şöyle;

“GALATASARAY A.Ş.’nin, kulüp TV’sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ’in, kulüp TV’sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”