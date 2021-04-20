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PFDK’dan Galatasaray ve Mustafa Cengiz’e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'e de 15 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL para cezası verdi.

Güncellenme: 16:25, 20/04/2021
Spor HaberleriFutbol
PFDK’dan Galatasaray ve Mustafa Cengiz’e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ile kulüp başkanı Mustafa Cengiz’e ceza verdi. Sarı-kırmızılı kulüp 100 bin TL, Cengiz ise 50 bin TL para cezasının yanı sıra 15 gün hak mahrumiyeti aldı.

TFF’nin resmi sitesinden yayınlanan PFDK’ kararı şöyle;

“GALATASARAY A.Ş.’nin, kulüp TV’sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ’in, kulüp TV’sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Futbol Galatasaray Mustafa Cengiz para TFF