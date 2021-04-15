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PFDK’dan Ryan Donk’a 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç men cezası verdi.

Güncellenme: 21:10, 15/04/2021
Spor HaberleriFutbol
PFDK’dan Ryan Donk’a 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Karagümrük karşılaşmasında kırmızı kart gören Galatasaraylı Ryan Donk’a 2 maç ceza verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, takımının ligde oynayacağı Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

TFF’nin resmi sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“10.04.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, GALATASARAY A.Ş. sporcusu RYAN HENK DONK’un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Futbol Karagümrük Ryan Donk
Yayınlanma Tarihi:21:04,