PFDK’dan Selahattin Baki, Ömer Erdoğan ve Kevin Rodrigues’e ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 1, Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues'e 2 maç ceza verdi. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise para cezası aldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan’a 1, Yukatel Adana Demirspor futbolcusu Kevin Rodrigues’e de 2 maç ceza verdi.

TFF’den yapılan açılamada, Ömer Erdoğan’a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası, Kevin Rodrigues’e de Kasımpaşa maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezası uygulandığı bildirildi.

SELAHATTİN BAKİ’YE PARA CEZASI

Kurulun Fenerbahçe’ye 307 bin, MKE Ankaragücü’ne 240 bin, TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir ve Pendikspor’a 112’şer bin, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Yukatel Adana Demirspor’a da 27’şer bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Selahattin Baki’ye de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Beşiktaş ve İstanbulspor, PFDK’ye sevk edildi

(TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve İstanbulspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Federasyondan yapılan açıklamada, Beşiktaş’ın, Süper Lig’de Yukatel Adana Demirspor ile oynadığı maçtaki “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” nedenleriyle kurula sevk edildiği bildirildi. İstanbulspor’un ise Galatasaray maçındaki “usulsüz seyirci alınması” sebebiyle PFDK’ye gönderildiği aktarıldı. (AA)