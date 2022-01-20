PFDK’dan Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı’ya ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Hatayspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Taylan Antalyalı'ya da 2 maç men cezası uyguladı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’de hafta sonu oynanan maçlara ilişkin kararlarını açıkladı.

PFDK, Hatayspor maçında kırmızı kart gören Taylan Antalyalı’ya 2 maç; Sivasspor maçında kırmızı kart gören Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya ise 1 maç ceza verdi. Sarı-kırmızılı futbolcu Taylan, Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında da takımını yalnız bırakacak.

TFF’NİN RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 20.01.2022 tarih ve 36 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 14.01.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 15.01.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- GALATASARAY A.Ş.’nin, 16.01.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu TAYLAN ANTALYALI’nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş. teknik sorumlusu ABDULLAH MUCİB AVCI’nın, 15.01.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GZT GİRESUNSPOR Kulübü sporcusu JEOY MATHİJS PELUPESSY’in, 16.01.2022 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu”