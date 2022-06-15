Pınar Karşıyaka’da ilk transfer Kenan Sipahi

ING Basketbol Süper Ligi'nde oyuncularının çoğuyla yollarını ayırıp kadrosunu yenilemeye hazırlanan Pınar Karşıyaka, dış transferde ilk olarak Beşiktaş'tan eski guardı Kenan Sipahi'yle anlaşmaya vardı.

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Tofaş’ta başlayıp Fenerbahçe’de devam ettiği kariyerinde daha önce de 2015-2016 sezonunda Euroleague’de Pınar Karşıyaka formasını giyen 27 yaşındaki guard, 6 yıl sonra kulübe döndü. İspanya’da Real Betis ve Zaragoza’da da oynayan Kenan Sipahi’nin yeşil-kırmızılılardan yıllık 5.2 milyon TL ve Avrupa ile ligdeki başarıya endeksli 1 milyon TL bonus alacağı iddia edildi.

Kosova asıllı Türk guard, geçen sezon Beşiktaş’ta ligde 11.7 sayı, 3.2 ribaund, 7.5 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.