Pırlanta Arda Güler

Yeni transferler, mevcut yıldızlar, dünyaca ünlü bir teknik adam... Fenerbahçe taraftarını umutlandıran, yeni sezonun bir an önce başlamasını arzulatan isim yine Arda Güler’den başkası değil...

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Lig 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynanacak maçların hazırlıklarını önceki gün oynanan Hull City sınavıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma boyunca oyunun hakimiydi. Skoru ise Arda Güler'in sahaya dahil olduğu son 30 dakikada elde etti. 17'lik yetenek önce frikikten attığı golle kilidi kırdı. İki dakika sonra da Serdar Dursun'un golüyle sonuçlanan atağı başlattı. Fenerbahçelilerin en mutlu olduğu an yine Arda'nın sahada olduğu bölümlerdi.

DAHA FAZLA SÜRE ALACAK

Bruma, Lincoln ve Emre Mor transferlerini yapan Fenerbahçe'nin en çok heyecan yaratan oyuncusu yine Arda Güler'di. ‘Pırlanta' gözüyle bakılan 17 yaşındaki futbolcu, geçen sezon bıraktığı yerden devam edeceğinin sinyalini de hazırlık etabında verdi. Teknik Direktör Jorge Jesus'un da genç yeteneğin performansından çok memnun olduğu öğrenildi.

Jesus oyun planında, yakından ilgilendiği Arda'ya da özel yer verecek. Arda Güler, orta saha rotasyonunda daha fazla süre alacak.

BAŞARIYA GÖTÜREN DÖRT YARDIMCI

Manchester United, Arsenal ve Liverpool gibi devlerin takip ettiği Arda Güler, sistematik ilerleyişinde dört profesyonel yardımcıdan büyük destek alıyor.

Fiziksel antrenör: Arda, özel fiziksel antrenör eşliğinde bireysel çalışmalar gerçekleştiriyor. Takım idmanlarını, kondisyon ve dayanıklılık idmanlarıyla takviye ediyor.

Özel diyetisyen: Dünya yıldızlarının üzerinde çok durduğu beslenme eğitimi, Arda Güler'in de üzerine titrediği bir konu… Özel diyetisyeni Arda'nın belenme rutinlerini hazırlıyor.

Mentör destek: Futbolcuların çok çektiği stres ve kaygı bozukluklarına karşı da yardımcısı var. Arda, özgüven ve motivasyon, dikkat, stres yönetimi gibi konularda destek alıyor.

Yaşam koçu: Sağlam kafa-sağlam vücut denkleminin ilk ayağı için de çalışmaları var Arda'nın… Yaşam koçu, Arda'ya profesyonel rehberlik yapıyor. Futbol dışı alanlarda destek oluyor.