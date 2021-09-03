Pjanic transferinin kahramanı: Dusko Tosic

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Pjanic transferinde, siyah-beyazlıların eski futbolcusu Dusko Tosic de görev aldı!

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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu için UEFA’ya liste vereceği son günde imza attırdığı Miralem Pjanic transferinin arkasında eski bir Kartal var!

Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan Dusko Tosic, yakın arkadaşı Pjanic’in transferinde siyah-beyazlı yöneticilerin işini kolaylaştırdı. 31 yaşındaki yıldız isme Beşiktaş’ı anlatan Tosic, ayrıca Bosna Hersek ile İspanya arasındaki yoğun trafiği arkadaşının özel uçağını getirerek hafifletti.

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Günün son saatlerine yakın İstanbul’a inen Pjanic’i yalnız bırakmayan Tosic, yıldız ismin TFF Lisans ofisindeki işlemleri için de yardımcı oldu.

Lisans işlemlerinin ardından çok kısa konuşan Tosic, “Pjanic arkadaşım ve bu transferde Beşiktaş’a yardım ettim. Umarım iyi oynar” ifadelerini kullandı.