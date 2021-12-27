Pjanic’ten hakem yorumu

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, Konyaspor maçı sonrasında konuştu. Pjanic, "Geçen maçta da darbe aldım ama ne diyeyim? Biz oynuyoruz, onlar karar veriyor" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor’a 90. dakikada yediği golle 1-0 yenilen Beşiktaş’ta Miralem Pjanic, maçın ardından konuştu.

Sakatlanıp oyundan çıkan ve maç boyunca sert darbeler alan Pjanic, “Bir darbe aldım, beklemediğim anda düştüm. Ancak çok önemli bir şey yok. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm. Görüntüler nettir, hakemler ne yaptıklarını biliyor. Geçen maçta da darbe aldım ama ne diyeyim? Biz oynuyoruz, onlar karar veriyor” şeklinde konuştu.