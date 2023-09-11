Pogba’nın kariyeri tehlikede mi? Doping testi pozitif çıktı…

Fransız futbol yıldızı Paul Pogba'nın doping testinin pozitif çıkması, futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Udinese maçı sonrası yapılan kontrolde Juventuslu yıldızın kanında testosteron adlı yabancı maddeye rastlandı.

Sozcu.com.tr

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Juventus’un Fransız yıldızı Paul Pogba ile ilgili şok edici bir iddia gündemde. La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre, ünlü futbolcunun 20 Ağustos’ta Udinese ile oynanan maç sonrası yapılan doping testi sonuçları pozitif çıktı.

Juventus, sezonun ilk haftasında Udinese karşısında 3-0 galip gelmişti, ancak Pogba bu mücadelede forma giymemişti.

Fransız oyuncunun, Udinese ile Juventus arasında oynanan maçın ardından yapılan doping kontrolünde testosteron adlı yasaklı maddeye pozitif yanıt verdiği bildiriliyor. Bu gelişme, Pogba’nın Suudi Arabistan’ın Al Ittihad kulübüne transferi konusundaki söylentilerin yükseldiği son birkaç saat içinde ortaya çıktı.

4 YIL MEN CEZASI ALMA RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

Testosteron, tedavi amacıyla izin verilen bir madde olmadığından, Pogba şu anda en fazla dört yıl men cezası alma riskiyle karşı karşıya, ancak kesin bir yargıya varmak için henüz erken. Bu noktada, pozitif sonucun doğrulanması ve Juventus’un dünya şampiyonu Fransız oyuncusunun savunma stratejisinin nasıl şekilleneceğinin anlaşılabilmesi için detaylı analizler gerekecek. Serie A’da son doping tartışması, 2022’de nandrolon testi pozitif çıkan ancak daha sonra Ulusal Anti-Doping Mahkemesi tarafından suçsuz bulunan Atalanta’nın Arjantinli oyuncusu Jose Luis Palomino ile ilgiliydi.

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