Pohjanpalo: Finlandiya’da bu maçlara alışkınım

Çaykur Rizespor'un golcüsü Joel Pohjanpalo, 3 gol attığı Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor’da Fin forvet Joel Pohjanpalo, hat-trick yaptığı karşılaşmanın ardından konuştu.

Oyuna 55’te giren takımının kazandığı 3 penaltıyı da gole çeviren Pohjanpalo, “Finlandiya’da bu tür maçlara alışkınım. Takım olarak bulunduğumuz pozisyon zor, maçtan önce de bunu konuştuk. Acil bir galibiyete ihtiyacımız var. Eğer bu maçtan 3 puanla ayrılırsak yukarıya doğru devam ederiz diye konuşmuştuk” ifadelerini kullandı.

Rizesporlu Pohjanpalo, “Mental olarak bu maça iyi hazırlandık. Onlar attı, biz attık, benim attığım 3 gol de mental oyunun karşılığı oldu. Çok ihtiyacımız olan, Türkiye’nin liderine karşı bir 3 puan aldık. Bunu başlangıç olarak saymak istiyoruz” dedi.