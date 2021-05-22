Polis ile Samsunspor taraftarı arasında arbede yaşandı

Süper Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek olan TFF 1. Lig play-off yarı finalin bir diğer ayağı olan Samsunspor-Altınordu eşleşmesinin rövanş mücadelesi için taraftar stadyuma akın etti. Stada kadar 4 noktada kontrol yapılmasına rağmen yüzlerce taraftar 19 Mayıs Stadyumu’na gitmeyi başardı.

Son kontrol noktasında demir kapıyı zorlayan taraftar ile polisler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazlı müdahalede bulundu. Yaşanan arbedenin ardından taraftar uzaklaşırken, stadyuma 500 kadar seyirci alındığı öğrenildi.

Stadyuma alınmayan taraftarlar vali ve emniyet müdürünü protesto etti.

İYİ PARTİLİ VEKİL: SAKİN OLUN BU KADAR KORKMAYIN

Kentte heyecan yaratan maç öncesinde bazı tramvay seferleri saat 16.00’dan sonra durduruldu. 19 Mayıs Stadyumu’na gidilen yolun da kesildiği öne sürüldü. Stadyumda maçı takip eden İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Belediye çalışma bahanesiyle tramvayı durdurur; vali yolları kapatır. Hangi şehirde böyle bir şey yapılmış? Sizin nereden aklınıza geliyor bunlar? Ne oluyor beyler? Sakin olun, bu kadar korkmayın!” diyerek Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı’ya seslendi.