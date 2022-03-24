CANLI | Portekiz Türkiye maçı | Dünya Kupası play-off

A Milli Takımımız, hasret kaldığımız Dünya Kupası için zorlu yolda... Türkiye'nin play-off yarı finalindeki rakibi Portekiz. Deplasmanda eski Avrupa şampiyonunu yenip, İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle final oynamak istiyoruz. Kuntz ve öğrencileri, Türk futbol tarihine unutulmayacak bir zafer daha eklemek istiyor...

Sozcu.com.tr

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye, Portekiz’in konuğu olacak. Tek maç üzerinden oynanan play-off’ta kazanan takım, finalde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle Katar bileti almak için karşılaşacak. Porto’nun Dragao Stadı’ndaki mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Maçın başlama saati 22.45.

RESMİ MAÇLARDA GALİBİYETİMİZ YOK

A Milli Takım bugüne kadar Portekiz ile 5’i resmi 3’ü hazırlık olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı. Oynanan 8 mücadelede Portekiz 6 kez kazanırken, A Milli Takım ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Milliler 1955 yılında oynanan hazırlık mücadelesinde rakibini 3-1 mağlup ederken, 2012 yılında oynanan hazırlık maçından da yine aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Portekiz ise 5'i resmi, 6 karşılaşmada ay-yıldızlıları yenmeyi başarmıştı.