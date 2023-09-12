Portekiz’den tarihe geçen skor! Lüksemburg’u 9 golle dağıttı…

Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu'nda lider Portekiz, sahasında ağırladığı Lüksemburg'u 9-0 mağlup etti. Tarihinin en farklı galibiyetini alan Portekiz grupta 6'da 6 yaptı.

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EURO 2024 Elemeleri J Grubu’nda Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun cezalı olduğu maçta Lüksemburg’u 9-0 mağlup etti. Lüksemburg kalesini adeta bombardımana tutan Portekiz Milli Takımı tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti.

Gonçalo Ramos ve Gonçalo Inacio’nun 2’şer gol attığı ilk yarıyı 4 farklı önde geçen Portekiz ikinci yarıda da Diego Jota(2), Ricardo Horta, Bruno Fernandes ve Joao Felix’in golleriyle 9-0’lık tarihi skora ulaştı.



Gruptaki 6 maçını da kazanan Portekiz 18 puanla liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise 10 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

RONALDO FORMA GİYEMEDİ

Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo’nun sarı kart cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Lüksemburg tarihi bir hezimete uğradı.

Portekiz gelecek karşılaşmada Slovakya’yı ağırlayacak. Lüksemburg ise İzlanda deplasmanına gidecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nin 6. haftasına 5 maçla devam edildi. EURO 2024 Elemeleri’nin 6. haftasının ikinci gününde D ve J gruplarında karşılaşmalar oynandı.

A Milli Futbol Takımı’nın da yer aldığı D Grubu mücadelesinde, 7’şer puana sahip Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Rakibini Andrej Kramaric’in golüyle 1-0 mağlup eden Hırvatistan, 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Gruptaki diğer maçta Galler, Aaron Ramsey ve David Brooks’un golleriyle Letonya’yı 2-0 yendi. Galler, bu galibiyetle puanını 7’ye çıkardı.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu:

Ermenistan – Hırvatistan: 0-1

Letonya – Galler: 0-2

J Grubu:

İzlanda – Bosna Hersek: 1-0

Portekiz-Lüksemburg: 9-0

Slovakya – Lihtenştayn: 3-0