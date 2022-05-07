Porto 90+4’te atıp şampiyon oldu! Ezeli rakibin sahasında kutlama…
Porto, 90+4'te attığı golle ezeli rakibi Benfica'nın sahasında 30. şampiyonluğunu ilan etti.
Porto, ezeli rakibi Benfica’yı 90+4’te bulduğu golle 1-0 mağlup ederek Portekiz Ligi’nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Porto 90+4’te Pepe’nin asistinde Zaidu’nun golüyle kazandı. Puanını 88’e yükselterek en yakın takipçisi Sporting ile puan farkını 9’a çıkaran mavi beyazlılar matematiksel olarak şampiyonluğunu garantiledi.
Porto, Portekiz Ligi’ndeki 30. şampiyonluğunu, Pepe ise kariyerindeki 28. kupayı kazandı. 1982 yılından beridir Porto’nun başkanlığını yapan Jorge Pinto Costa’nın kazandığı Porto’nun başında kazandığı 64. Kupa.
Teknik Direktör Sérgio Conceição, 2017/18 ve 2019/20’den sonra maviler beyazlılarla üçüncü defa şampiyonluk sevinci yaşadı.
Irrepetível é palavra que não existe no nosso dicionário Somos Campeões #FCPorto #CAMP30ES pic.twitter.com/PViZdi0izc
— FC Porto (@FCPorto) May 7, 2022