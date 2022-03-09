Porto evinde yıkıldı! Lyon avantajı kaptı…

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympique Lyon ve Eintracht Frankfurt deplasmanda kazanan takımlar olarak avantajı kaptı. Porto ve Real Betis tur umutlarını rövanşa bıraktı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Porto, Olympique Lyon’u konuk etti. Dragao Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Lyon’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 59. dakikada Paqueta kaydetti. Porto’nun 90+5. dakikada Mbemba ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçta Porto’nun kazandığı bir penaltı da VAR kararıyla iptal edilmişti.

Bu sonucun ardından Lyon, rövanş öncesinde avantajlı duruma geçmiş oldu. Bu eşleşmenin rövanşı, 17 Mart Perşembe günü Fransa’da oynanacak.

FRANKFURT, BETİS’İ DEPLASMANDA DEVİRDİ

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Frankfurt, deplasmanda Real Betis ile karşılaştı. Estadio Benito Villamarın’de oynanan mücadeleyi Frankfurt 2-1 kazandı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Filip Kostic ve 32. dakikada Daichi Kamada kaydederken, Real Betis’in tek golü 30. dakikada Nebil Fekir’den geldi.

Frankfurt’ta Rafael Borre, 52. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Frankfurt, Real Betis ile rövanş maçını 17 Mart Perşembe günü oynayacak.