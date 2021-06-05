Porto, Sergio Conceiçao ile 2024’e kadar sözleşme uzattı

İsmi Fenerbahçe ile de anılan Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao, takımı Porto ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek 46 yaşındaki teknik adamın ismi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ‘Portekiz ya da Alman ekolü’ söyleminin ardından gündeme gelmişti.

Portekiz ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada Sergio Conceiçao ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Porto’yla 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan Conceiçao, 2024’e kadar Portekiz ekibiyle yola devam edecek. Daha önce ülkesinde Braga, Fransa’da Nantes takımlarında da görev yapan Conceiçao, bu sezon UEFA Şampiyonlar Liginde takımını çeyrek finale kadar taşıdı.

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Conceiçao ayrıca Portekiz’de Süper Kupa ve Lig Kupası zaferi de yaşadı.