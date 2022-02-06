Potada Covid kaosu! Galatasaray Anadolu Efes maçı ile ilgili açıklama…

Galatasaray Nef, takımdaki corona virüsü vakaları nedeniyle Anadolu Efes maçının ertelenmesiyle ilgili başvurunun TBF tarafından reddedildiğini duyurdu. Federasyon da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) erteleme talebini reddetmesi nedeniyle Anadolu Efes maçına korona virüsüne (Covid-19) yakalanan oyuncularla çıkacaklarını duyurdu.

Galatasaray’ın internet sitesinde yapılan açıklamada, 9 oyuncunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ve hafta içinde oynanması gereken FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının ertelendiği hatırlatıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.15’te başlayacak maç öncesi TBF yaşanan kriz nedeniyle bir açıklama yayınladı.

İŞTE FEDERASYONDAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

”T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği, Koronavirüs Bilim Kurulu ve TBF Sağlık Kurulu'nun katıldığı, bütün kulüplerimizle de fikir alışverişinde bulunarak onayları dahilinde en son 11 Ocak 2022 tarihinde güncellenen 2021-2022 sezonu Covid-19 Tedbirleri Protokolü kapsamında kişiler pozitif teşhisi aldığı günden sonraki 7. günde herhangi bir şarta tabi olmadan negatif kabul edilmektedir.

Bugüne kadar oynanmış olan tüm karşılaşmalarda aynı standart korunmuş ve Covid-19 Tedbirleri Protokolü'ne harfiyen uyulmuştur. Dolayısıyla protokol yürürlükte kaldığı sürece bu uygulamamız devam edecektir.

İzolasyon süreci ile ilgili Covid-19 Tedbirleri Protokolü maddesi şu şekildedir:

Covid-19 teşhisi konan kişinin izolasyon süresi 7 gündür. Ancak 5. veya 6. gün alınacak negatif PCR testi neticesinde izolasyon süreci tamamlanabilecek, antrenman ve müsabakalara katılabilecektir. 7. günün sonunda izolasyon sürecini tamamlayan kişiler herhangi bir koşula tabi olmadan antrenman ve müsabakalara katılabilecektir.

Örnek: 12.01.2022 tarihinde PCR testi pozitif çıkan bir kişi, 17-18.01.2022 tarihinde alacağı negatif sonuçlu PCR testi neticesinde veya 19.01.2022 tarihinden itibaren herhangi bir koşula tabi olmadan izolasyon süreci sonlanacak, antrenman ve müsabakalara katılabilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”