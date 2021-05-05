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Premier Lig sezona ‘taraftarla’ veda edecek! Sürpriz karar…

İngiltere'de corona virüsü kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılırken, Premier Lig yönetimi son haftalardaki maçlarda tribünlerde taraftar olacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:21, 05/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Premier Lig sezona ‘taraftarla’ veda edecek! Sürpriz karar…

İngiltere Premier Lig’de, 2020-21 sezonunun son iki haftasındaki maçlarda ev sahibi takımların sınırlı sayıda taraftarı stada alabileceği duyuruldu.

Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada, “Taraftarların, 10 Mayıs’ta açıklanması beklenen 3. adım karantina koşullarıyla ilgili nihai karar sonrasında, 17 Mayıs’tan itibaren düşük kapasiteyle stadyumlara dönmeleri bekleniyor” denildi.

Premier Lig’in geçtiğimiz hafta onaylanan fikstürü, her kulübe sezon bitmeden taraftarlarıyla bir iç saha maçına ev sahipliği yapma fırsatı vermek için yeniden planlandı.

Ligin 37. haftası 18-19 Mayıs tarihlerinde oynanacak ve sezonun final maçları 23 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından, maçların deplasman takımı taraftarlarına açık olmayacağı ve aynı zamanda ev sahibi taraftarların katılımının sınırlı olacağı belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:14:06,