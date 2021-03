Premier Lig tarihine geçen Thomas Tuchel, Timo Werner’e sinirlendi: ‘Anlamıyor musun?’

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sahasında konuk ettiği Everton’ı 2-0 mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirdi. Chelsea’nin gollerini Godfrey (Kendi kalesine) ve Jorginho (Penaltı) atarken, Londra ekibinin teknik patronu Thomas Tuchel, adını Premier Lig tarihine yazdırdı.

Kulübün efsane ismi Frank Lampard’ın görevine son verilmesinin ardından 26 Ocak 2021 tarihinde Chelsea’nin başına geçen Thomas Tuchel, Premier Lig kariyerine muhteşem bir başlangıç yaptı. 2.5 ayda Chelsea’nin başında çıktığı 9 lig maçında da mağlubiyet görmeyen Alman çalıştırıcı, iç saha maçlarında da takımının kalesini gole kapatmasını sağladı.

Böylece Tuchel, Premier Lig’de ilk 5 iç saha maçında gol yemeyen ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Londra ekibi, Stamford Bridge’de oynadığı maçlarda sırasıyla Wolverhampton, Burnley, Newcastle, Manchester United ve Everton karşısında kalesinde gol görmedi. Chelsea’nin 2005 yılından bu yana ilk kez üst üste beş iç saha maçını gol yemeden tamamlamasının mimarı olan Tuchel, yakaladığı ivme ile 9. sırada aldığı takımını, 4. sıraya yükseltmeyi başardı.

Öte yandan Chelsea’nin geçtiğimiz akşam oynadığı Everton maçında Teknik Direktör Thomas Tuchel ile yıldız forvet Timo Werner arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Werner’in kanadından ayrılması sonrası adeta çılgına dönen Tuchel, yıldız futbolcuyu “Timo! Daha ne kadar sol kanatta oynayacaksın? Senin yerin sağ kanat… 15 dakikadır soldasın. Anlamıyor musun?” ifadelerini kullandı.

“Timo Timo how long are you still going to play on the left side? You play on the right! You've playing on the left for 15 min now. I don't get it!! “

