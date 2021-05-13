Premier Lig yayın hakları dudak uçuklatan rakama satıldı

Yayın hakları sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan İngiltere Premier Lig’in yeni yayın hakları ihalesi yapıldı. Daha önce üç yıllığına 4 milyar 750 milyon Euro karşılığında Sky Sports, BT Sport ve Amazon Prime kazandığı ihale, aynı şirketler tarafından üç yıl daha uzatıldı. 2022-2025 yılları arasında sürecek anlaşmanın değeri ise 5 milyar 250 milyon Euro…

Premier Lig’in yıllık yayın hakları geliri 1 milyar 750 milyon Euro’ya yükselmiş oldu. Önceki yıllık yayın geliri 1 milyar 580 milyon Euro’ydu. Yayın hakları kapsamında alt liglere ve grassroots takımlarına verilen 140 milyon Euro’luk desteğe ek olarak, 120 milyon Euro daha ödeme yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

Böylece Premier Lig ekipleri, corona virüsü pandemisi nedeniyle alt liglerdeki kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları gidermek için hükümete destek olacak.

Anlaşma çerçevesinde Sky Sports 128 maç, BT Sport 52 maç ve Amazon 20 maçın yayın hakkına sahip oldu.

SÜPER LİG’İ KATLADI

Türkiye Süper Ligi’nin yayın ihalesi, yıllık 500 milyon Euro karşılığında beş yıllığına satılmıştı. Daha söz konusu bütün ödemelerin yarısı güncel dolar kuru, geri kalan yarısı ise sabit kur üzerine TÜFE güncellemesi şeklinde yapılmasına karar verilmişti. Örneğin 2017-2018 yılı için 3.26’ya sabitlenen kur yüksek enflasyonun etkisi ise 2018-2019 sezonunda 3.90’a çıkmıştı.

Premier Lig’in yıllık yayın geliri ise 1 milyar 750 milyon Euro’ya yükselerek, Süper Lig’in 3.5 katı oldu.

Yeni anlaşma ile yıllık inanılmaz bir rakama ulaşan Premier Lig yayın hakları, Avrupa’nın diğer dört büyük ligine de fark attı. Premier Lig, yıllık yayın haklarının toplamı 1 milyar 381 milyon Euro olan La Liga (İspanya), Serie A (İtalya), Bundesliga (Almanya) ve Ligue 1'i (Fransa) tek başına geçmiş oldu.

Yıllık yayın haklarında 690 milyon Euro’yla La Liga ikinci sırada yer alıyor. 371 milyon Euro’yla Serie A üçüncü, Bundesliga ise 240 milyon Euro’yla dördüncü sırada bulunuyor. Ligue 1'in yıllık yayın haklarının değeri 80 milyon Euro…