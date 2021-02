Premier Lig’de İlkay Gündoğan rüzgarı! ‘İnsanlar onun için bana gülüyordu’

İngiltere Premier Lig’de bu sezon bambaşka bir İlkay Gündoğan fırtınası esiyor… Manchester City forması giyen 30 yaşındaki İlkay bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 14 gole ulaştı.

Geçtiğimiz hafta Liverpool ağlarına 2 gol bırakan ve dikkatleri üzerine toplayan yıldız orta saha bu hafta da Tottenham’a aynı tarifeyi uyguladı.

Premier Lig’in 24’üncü haftasında Etihad Stadyumu’nda Tottenham’ı ağırlayan City sahadan 30’lık mağlubiyetle ayrıldı. 23’üncü dakikada Rodri’nin penaltısıyla perdeyi açan Maviler’de daha sonra İlkay Gündoğan sahne aldı. 50 ve 66’da çok şık 2 gol atan Gündoğan Ada’da gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Ligde 11’inci golüne ulaşan İlkay takımının 53 puana çıkarak zirvede farkı açmasına büyük katkı sağladı. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Türk asıllı Alman futbolcu geride kalan 18 maçta takımının en çok gool atan oyuncusu konumunda. Premier Lig gol krallığı yarışında 17 golle ilk sırada yer alan Salah’ın ardında bulunan İlkay geçtiğimiz günlerde İngiltere’de ‘ayın futbolcusu’ ödülüne layık görülmüştü.

Tottenham’a attığı 2 golde de kaleci Ederson’dan pas alan Alman oyuncu maçın ardından Twitter hesabından takım arkadaşına yaptığı asistler için teşekkür etti. İlkay’ın İngiltere’ye damga vuran performansında büyük katkısı olan hocası Pep Guardiola, galibiyetin ardından kendisinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Thanks for your n assist tonight @edersonmoraes93 pic.twitter.com/wGrb3XUxad

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) February 13, 2021