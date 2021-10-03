Premier Lig’de Ozan Kabak resitali! Savunmadan aldı, ipe dizdi…

İngiltere Premier Lig'de Norwich City forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Burnley maçında yaptığı slalomla güne damga vurdu.

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İngiltere Premier Lig’in 7. haftasında Burnley ile Norwich karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu sezon ilk kez puan alan Norwich City ilk kez de bir mücadeleden gol yemeden ayrıldı. Norwich’te milli futbolcumuz Ozan Kabak maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

TRİBÜNLERİ DE AYAĞA KALDIRDI

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, maçın 49. dakikasında kendi ceza alanı önünden aldığı topu çalımlarla rakip ceza alanı önüne kadar taşıdı. Rakiplerini adeta ipe dizen Ozan Kabak’ın topla yaptığı o dripling tribünleri de ayağa kaldırdı. Burnley savunması, ceza alanına girmek üzere olan Ozan’ı faulle durdurmak zorunda kaldı.

90 dakikada sahada kalan Ozan Kabak’ın bu çalımları sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasında yer aldı. (Görüntüler S Sport’tan alınmıştır)