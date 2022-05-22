Premier Lig’de şampiyon Manchester City! Tarihin en unutulmaz dönüşü…

Premier Lig'de inanılmaz anlar yaşanan son haftada Manchester City 5 dakikada şampiyonluğu almayı başardı. Liverpool ile bambaşka bir yarışa giren City, İlkay Gündoğan'ın fitilini ateşlediği dönüşü gerçekleştirdi ve son 5 sezonda 4. şampiyonluğunu kazandı.

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Premier Lig tarihinin gelmiş geçmiş en epik 5 dakikası yaşandı… Şampiyonluk için kafa kafaya yarışa giren Liverpool ve Manchester City tüm dünyaya inanılmaz bir heyecan yaşattı.

Son haftaya 1 puan önde giren Manchester City ölüp ölüp dirildiği maçta inanılmaz bir geri dönüşe imza attı ve şampiyonluğa ulaştı.

Tıklım tıklım tribünleri önünde Aston Villa’yı ağırlayan Manchester City 37’de Matty Cash ve 69’da Coutinho’nun golleriyle 2-0 geriye düştü.

Liverpool efsanesi Gerrard’ın çalıştırdığı Aston Villa karşısında büyük bir şoka giren Manchester City uzun yıllar unutulmayacak bir gel git yaşadı.

O DAKİKALARDA LİVERPOOL’A TEK GOL YETECEKTİ

Aynı saatte başlayan diğer maçta Liverpool Wolverhampton karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen ilk yarıyı 1-1 geçmeyi başardı. 2-0 geride olan Manchester City’den şampiyonluğu kapmak için Liverpool’a galibiyeti getirecek bir gole ihtiyaç vardı.

Tüm dünyanın merakla beklediği son 20 dakikada inanılmaz şeyler yaşandı. City’de Pep Guardiola 69’da İlkay Gündoğan’ı oyuna aldı.

İLKAY GÜNDOĞAN ATEŞİ YAKTI

76’da umut kapısını aralayan İlkay Gündoğan, takımı adına geri dönüşün ateşini yaktı. 78’de Rodri durumu 2-2’ye getirdi ve stadyumu yıkacak bir sevinç yaşandı.

81’de bir kez daha sahneye çıkan İlkay Gündoğan 3-2’lik dönüşü gerçekleştirdi ve şampiyonluğu Manchester City’e getirdi. Bu galibiyetle Manchester City 93 puanla şampiyonluğa ulaştı, Liverpool ise 92 puanda kaldı.

Pep Guardiola ve takımı son 5 sezonda 4. şampiyonluğunu elde etti. Liverpool Wolverhampton’ı 3-1 mağlup etmesine rağmen City takılmayınca şampiyonluğu kaybetti.

City taraftarları 2011-12’de Sergio Agüero’nun son dakikada attığı golle kazandığı şampiyonluğa benzer bir sevinç yaşayarak sahaya indi.