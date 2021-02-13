Premier Lig’de Türk derbisi… Leicester City Liverpool… Çağlar Söyüncü Ozan Kabak

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında Leicester City, King Power Stadyumu’nda Liverpool’u konuk etti. Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak’ın ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçı Leicester City 3-1 kazandı. Leicester City’nin gollerini Maddison, Vardy ve Barnes atarken, Liverpool’un tek sayısı Salah’tan geldi.

İlk yarısı golsüz berabere sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında tam dört gol atıldı. Leicester City, geriye düştüğü maçta 7 dakikada attığı üç golle son şampiyon Liverpool’u devirmeyi başardı. 67. dakikada Salah ile öne geçen Liverpool, skor avantajını sadece 10 dakika koruyabildi. 78. dakikada Maddison ile beraberliği yakalayan Leicester City, bu golden sonra üst üste ağları havalandırarak sonuca gitti.

Karşılaşmada 81. dakika oynanırken sahneye çıkan Leicester City’nin golcüsü Vardy, takımını öne geçiren golü ağlara bıraktı. 85. dakikada Barnes’ın attığı gol sonucu belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 Leicester City’nin üstünlüğü ile sona erdi. Leicester City’de Çağlar Söyüncü, Liverpool’da ise Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

OZAN İLE ALISSON ARASINDA ANLAŞMAZLIK GOL GETİRDİ

Karşılaşmanın 81. dakikasında Ozan Kabak ile Liverpool kalecisi Alisson arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu Leicester City’nin golü geldi. Savunma arkasına atılan uzun topa Barnes ile birlikte Ozan Kabak da hareketlendi. Alisson, kalesini terk ettiği pozisyonda Ozan Kabak ile bir anlaşmazlık yaşadı. Bu anlaşmazlık sonucu topu önünde bulan Vardy, boş kaleye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

Böylece Ozan Kabak ilk maçını mağlubiyetle tamamlarken, Çağlar Söyüncü uzun bir sakatlık döneminden sonra ilk 11’e döndüğü karşılaşmada gülen isim oldu. Ozan Kabak, 71. dakikada sarı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 46 yapan Leicester City, maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Liverpool ise 40 puanla 4. sırada yer aldı. Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, böylece iki maçı fazla olmasına rağmen lider Manchester City’nin 10 puan gerisine düştü.