Premier Lig’den flaş karar! Türkiye kırmızı listede

Premier Lig kulüpleri önümüzdeki ay oynanacak olan milli maçlarda kırmızı listede bulunan ülkelere oyuncularını göndermeme kararı aldı. Türkiye kırmızı listede yer aldığı için Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu milli takımda forma giyemeyecek.

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Premier Lig kulüpleri, önümüzdeki ay oynanacak olan milli maçlarda, Covid-19 kırmızı listesinde bulunan ülkelerin milli takımlarına oyuncularını göndermeme kararı aldı.

Türkiye’de İngiltere’de kırmızı listede bulunuyor. Listede bulunan Türkiye’nin durumunun değişmemesi halinde Çağlar Söyüncü, Halil Dervişoğlu ve Ozan Tufan burada oynanacak maçlara gelemeyecek.

60 FUTBOLCU YER ALIYOR

Oybirliği ile alınan kararla gelecek ayki milli maçlarda, ‘Covid Kırmızı Listesi’nde bulunan ülke milli takımlarına oyuncularını göndermeme kararı aldı.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 26 ülkeden bizim oyuncularımız da dahil 60 milli futbolcu bulunuyor.

Kırmızı Liste’deki ülkelere gidenlerin, dönüşte 10 gün otelde karantinaya girmeleri gerekiyor. 26 Ağustos’ta Kırmızı Liste’nin yeni hâli açıklanacak. Türk Büyükelçiliği, Türkiye’deki vaka sayısının İngiltere’nin altına düştüğünü ve yeni listede olmamayı beklediğini açıklamıştı.