Premier Lig’den flaş Rusya kararı! Yayın hakları askıya alındı…

İngiltere Premier Lig yönetimi Rusya'daki yayıncı kuruluş ile sözleşmesini feshetme kararı aldı. 20 kulübün ortak kararıyla Rusya'da Premier Lig maçları gösterilmeyecek.

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İngiltere Premier Lig ekipleri, ligin Rusya'daki yayın haklarıyla ilgili yaptırım kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası savaş mağdurlarına 1 milyon Sterlin değerinde yardım yapılacağını açıklayan Premier Lig yönetimi, ülkedeki yayıncı kuruluş sözleşmesini feshederek flaş bir adım daha attı.

Londra’da 20 kulübün gerçekleştirdiği toplantıda kararın alınması sadece 15 dakika sürdü. Bu karar FA Cup çeyrek final maçları da dahil hiçbirinin Rusya’da gösterilmeyeceği anlamına geliyor.

6 MİLYON POUND DEĞERİNDE

Ukrayna'daki savaş mağdurlarına maddi yardımda bulunmak için harekete geçen Premier Lig ekiplerinin vardığı bir diğer ortak karar ise Rusya'daki resmi Premier Lig yayıncı Ramber Media hakkında oldu. Premier Lig yönetimi, 6 milyon pound değerindeki yayın anlaşmasının iptal edilmesi yönünde karar aldı.

Premier Lig maçlarının Rusya'daki yayınını ivedilikle durdurmak isteyen yönetim, bu haftadan geçerli olmak üzere müsabakalara ilişkin yayın akışını kesecek. Ramber Media bünyesindeki Okko Sport böylece artık Rusya'da Premier Lig mücadelelerini yayınlayamayacak.

ABRAMOVICH CHELSEA’Yİ BIRAKMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya karşı her anlamda yaptırımlar uygulayan İngiltere'de son olarak Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Roman Abramovich, Chelsea'yi satmaya zorlanmıştı. Roman Abramovich, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kulüp yönetimini Chelsea Vakfı'na devretmesinin ardından beklenen kararı almış ve gelirinin bir bölümünü Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlama sözüyle kulübü resmen satışa çıkarmıştı.

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