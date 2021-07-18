Premier Lig’den geldi, Süper Lig’de bir yıl kalabildi! Transferi büyük ses getirmişti

Kariyerinde Leeds United, Tottenham, Everton gibi takımlar bulunan yıldız futbolcu Aaron Lennon’ın Süper Lig macerası bir yıl sürdü. Geçtiğimiz sezon başında Premier Lig takımlarından Burnley’den bonservis bedeli ödenmeden Kayserispor’a transfer olan Aaron Lennon’ın sözleşmesi feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki Aaron Lennon ile yıllık 600 bin Euro net maaş, ayrıca 300 bin Euro bonus karşılığında, 3 Eylül 2020 tarihinde 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak opsiyonu kullanılmayan İngiliz futbolcu, serbest kaldı. Arron Lennon’ın Kayserispor’a transferi Türkiye ve İngiltere futbol kamuoyunda büyük ses getirmişti.

KAYSERİSPOR’DAN TEŞEKKÜR

Kayserispor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Aaron Lennon’a teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, “Teşekkürler Aaron Lennon. Kulübümüz profesyonel futbolcularından Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Aaron Lennon, Kayserispor forması ile 36 Lig maçında görev yaparken 2685 dakika oyunda kaldı. 33 kez ilk 11’de sahaya çıkan Lennon 5 asist yaptı. 2 sarı kartı olan Lennon 1 de kırmızı kart görmüştü.

SIRA DIŞI HAYAT HİKAYESİ

2003’te 16 yaşındayken Premier Lig’in en genç oyuncusu unvanını alan Aaron Lennon, 2010’lu yıllara gelindiğinde karşısında duran savunma oyuncularının dizlerini titretiyordu. 2000'li yılların ortalarında İngiltere Milli Takımı ve Premier Lig'in parlayan en önemli yıldızı olan Aaron Lennon, dünyanın en dikkat çekici ve en üst seviye liginde geçirdiği 17 senenin ardından Süper Lig’e gelmişti.

2003 yılında Premier Lig'de ilk kez forma giydiğinde, henüz 16 yaşındaydı ve İngiltere'de profesyonel olarak sahaya çıkan en genç futbolcu unvanını aldı. Sağ kanatta topu aldığında karşısında kimin olduğuna önem vermeden fırtına gibi doğrudan hedefe ilerleyen İngiliz futbolcu, henüz o yaşta rakip savunmacılara korku salmayı başarmıştı.

Ancak zirveyi gördüğü futbol sektörünün yarattığı baskı ve yedek kalma fobisi nedeniyle 2017’de depresyon tedavisi gördü. Kariyeri boyunca herkesin takdir ettiği 33 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Aaron Lennon’ın bir yıllık Türkiye macerası da sona erdi.

YEDİ İSİM DAHA GİTTİ

Yeni sezon öncesi yeni bir oluşum içerisinde olan Kayserispor’da, teknik heyetin raporu doğrultusunda Aaron Lennon dışında 6 isim ile yollar ayırırken, 1 isim ise kiralık olarak gönderdi. Kayserispor kulübü, Besard Sabovic, Cristian Sapunaru, Wilfried Kanga, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Pedro Henrique ile yollarını ayırırken Denis Alibec'i ise kiralık olarak gönderdi.

Giden 6 yabancı oyuncu sonrası yabancı sayısı 11'e düşen Kayserispor’da Majid Hossoini ve Lionel Carole’ün gelmesiyle yabancı sayısı 13’e yükseldi. Sarı kırmızılı takımda Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Daniel Avramovski, Gustavo Campanharo, Manuel Fernandes, Harrison Manzala, Bernard Mensah, Kevin Luckassen, Anthony Uzoddima, Majid Hossoini ve Lionel Carole yer alıyor.

Kayserispor takımının gönderdiği futbolcular ve gittiği kulüpler ise şu şekilde:

Besard Sabovi (Khimki)

Cristian Sapunaru (S.Bükreş)

Mert Kula (Gençlerbirliği)

Pedro Henrique (Sivasspor)

Denis Alibec (Cluj)

Wilfried Kanga (Young Boys)

Aaron Lennon (İngiltere)

Oğuzhan Çapar

BERNA GÖZBAŞI MÜJDEYİ VERDİ

Öte yandan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün transfer tahtasındaki yasağın kaldırılacağını açıkladı. Başkan Berna Gözbaşı, “Transfer yasağımız ile ilgili son büyük bir Varela dosyamız vardı. Maalesef 1,3 milyon Avro. Pazartesi onu da ödediğimiz zaman bir artık yasağımız kalmıyor. 7 milyon TL’lik Bilal Başacıkoğlu dosyası geldi ama onu da başka bir şekilde halledeceğiz. Önemli değil. Bugüne kadar çok dosya hallettik, bunun da üstesinden geleceğiz” dedi.

Pedro Henrique ve Denis Alibec’in gönderilmesi ile ilgili de açıklama yapan Başkan Berna Gözbaşı, “Biz futbolcular ile sözleşme yapıyoruz ama tabiki ömür boyu değil. Kızımıza damat almıyoruz. Fırsat olunca teklifleri değerlendiriyoruz. Pedro Henrique transferi de hem kulübümüz hem Pedro için iyi bir transfer oldu. Sivasspor’a hayırlı olsun. Denis Alibec de, şampiyonlar liginde eski hocası ile oynamak gibi talep oldu. Alibec ve kulübümüz planlamasında iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. Kiralık olarak verdik” yorumu yaptı.