Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: TFF’nin kararı aşı için teşvik

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tam kapasite ile seyirci alma kararını değerlendirerek, “Futbol Federasyonu'nun aldığı karar aşı yönünde de bir teşvik yapıyor. Maça gitmek isteyen vatandaşlarımız kamusal bir alan değil sosyal bir alan, bu sosyal alana gittiklerinde de aşı olmaları söz konusu olacak, bunu da yerinde ve doğru bir karar olarak değerlendiriyorum” dedi.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 9 Kasım'dan itibaren tüm maçların yüzde 100 seyirci doluluk oranıyla oynanacağı açıklamasını İHA muhabirine değerlendirdi.

“ÇEVRELERİNDEKİLERİNİ ENFEKTE ETMESİNİ ENGELLEYECEK”

Prof. Dr. İlhan, “Futbol Federasyonu’nun aldığı karar çok yerinde. Zira aşı takvimini tamamlamış kişilerin stadyuma alınacak olması bulaşı engelleyecek. Hem de stadyumda enfekte olan kişilerin daha sonra evlerine bu hastalığı götürüp, evlerinde bulunan kişileri enfekte etmesini engelleyecek. O yüzden çok doğru bir karar. Tabii yüzde 100 kapasite ile içeri alınması konusu önemli bir konu. Burada da vatandaşların içeride özellikle mesafeye olabildiğince dikkat etmeleri, aynı şekilde çok yakın temas söz konusu olacaksa maske takmalarının doğru olacağını bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Tabii burada Futbol Federasyonu’nun aldığı karar aşı yönünde de bir teşvik yapıyor. Maça gitmek isteyen vatandaşlarımız kamusal bir alan değil sosyal bir alan, bu sosyal alana gittiklerinde de aşı olmaları söz konusu olacak bunu da yerinde ve doğru bir karar olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

9 KASIM’DAN SONRA STATLARA TAM KAPASİTE

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Eylül 2021 tarihinde 12 yaş ve üstü kişilere aşı hakkı tanınması ile beraber başlayan 60 günlük sürenin tamamlanacağı 9 Kasım 2021 tarihinde 12-17 yaş arası kişiler de aşı takvimini tamamlama imkânına sahip olacaklardır. Bu sebeple 9 Kasım 2021 tarihinden itibaren tribünlere seyirci olarak yaş ayrımı yapılmaksızın sadece Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen aşılardan en az iki doz aşı olanlar ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişilerin ‘Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat' ile belirlenen stadyumlara giriş şartlarına uygun olarak stadyumlara tam (yüzde 100) kapasite ile seyirci alınması uygun bulunmuştur.”