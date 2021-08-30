PSG 200 milyon Euro’yu reddetti, Mbappe’nin Real Madrid rüyası bitti

Avrupa medyasının 'bitti' gözüyle baktığı Real Madrid'in Kylian Mbappe transferinde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Paris Saint Germain'in 22 yaşındaki yıldızının Real Madrid'e transferi, yarın büyük bir sürpriz yaşanmazsa başka bahara kaldı...

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın ünlü gazetesi L’Equipe dahil birçok yerel medya, 31 Ağustos’ta kapanacak transfer penceresi öncesinde Real Madrid’in Kylian Mbappe transferinde sorun çıktığını iddia etti.

Geçen haftanın ortasından bu yana Kylian Mbappe’nin transferi için yapılan görüşmelerde, Real Madrid’in birkaç teklifine rağmen iki kulüp anlaşmaya varamadı. İspanyol ekibinin 160 milyon Euro’luk ilk teklifini reddeden Paris Saint Germain yönetimi, 170 milyon Euro + 10 milyon Euro bonuslu ikinci teklifi iletti.

Le Real Madrid stoppe les discussions pour Kylian Mbappé Les échanges entre le PSG et le Real Madrid pour un transfert de Mbappé ont été interrompus ce lundi en début de soirée. Sauf retournement de situation, l’attaquant restera au PSG cette saison https://t.co/ERiiNegVWq pic.twitter.com/liWx2UH8ob — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 30, 2021

Pazartesi akşamı 18.00’e kadar geçerli olan bu teklife geri dönüş yapmayan PSG cephesi, son olarak 200 milyon Euro’ya yakın son teklifi de reddedince Real Madrid masadan kalktı. Sözleşmesi 2022 Haziran’da sona erecek olan 22 yaşındaki Mbappe, Salı akşamı gece yarısına kadar iki tarafın anlaşamaması halinde sezonu Paris Saint Germain’de geçirecek.

İspanyol ekibi ise, Mbappe’nin sözleşmesinin 2022’de sona ermesinin ardından oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadroya katma planı yapmaya başladı.

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