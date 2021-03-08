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PSG Başakşehir maçı hakemi Sebastian Coltescu’ya men cezası

PSG - Medipol Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunan Rumen hakem Sebastian Coltescu sezon sonuna kadar ceza aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:26, 08/03/2021
Spor HaberleriFutbol
PSG Başakşehir maçı hakemi Sebastian Coltescu’ya men cezası

Şampiyonlar Ligi’nde 8 Aralık 2020’de oynanan PSG-Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu için karar verildi. Okan Buruk’un yardımcısı Webo’ya ırkçı ifade kullanan Rumen hakeme tepki gösterilmesinin ardından maç bir sonraki güne ertelenmişti. 9 Aralık’ta oynanan karşılaşmada ise farklı hakem dörtlüsü görev yapmıştı.

UEFA, Sebastian Coltescu’yu 30 Haziran 2021’e kadar men etti ve rehabilitasyona gitmesini kararlaştırdı. UEFA yaptığı açıklamada kararın “Uygunsuz davranış” üzerinden verildiğini duyurdu.

Bir gün sonra başlayan maçta oyuncuların santrada yaptığı protesto hafızalara kazınmış ve dünya futbol kamuoyu ırkçılığa karşı büyük tepki göstermişti.

Olayın ardından 1,5 ay görev almayan 43 yaşındaki hakem, Ocak ayının ortasından itibaren Romanya Ligi’nde maç yönetmeye başlamıştı

O AKŞAM NELER OLMUŞTU?

Teknik direktör Okan Buruk’un yardımcısı Webo maçın 4. Hakemi, Romanya Futbol Federasyonu’ndan Sebastian Costantin Coltescu’nun uyarısıyla 14. dakikada kırmızı kart gördü. Webo, 4.hakemin orta hakeme kendisini işaret ederken ırkçı ifade kullandığını belirtti. Demba Ba da sinirli şekilde 4. hakeme itirazda bulundu ve ırkçılık yaptığını söyledi.

Sahada kenarında yaklaşık 10 dakika boyunca süren görüşmelerin ardından Başakşehir soyunma odasına gitti. Başakşehir’in sahadan çekilmesinden sonra PSG ve hakem ekibi de soyunma odasına geçti. Bu durumun ardından yaklaşık 2 saat sonra maçla ilgili karar verilerek, mücadelenin ertelendiği duyuruldu.

Saha kenarındaki tartışmalarda Demba Ba’nın 4. hakeme, “Ben, beyaz birini işaret ederken ‘Şu beyaz’ demem, ‘Şu adam’ derim. Sen neden ‘Şu siyah’ dedin?” dediği duyuldu.

PSG’nin yıldızları Neymar ve Mbappe başta olmak üzere Fransız devi de ırkçılığa karşı tepki göstererek aynı hakemlerle maça devam etmek istemediklerini iletti.

Başakşehir Okan Buruk PSG Şampiyonlar Ligi UEFA
Yayınlanma Tarihi:19:12,