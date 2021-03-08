PSG Başakşehir maçı hakemi Sebastian Coltescu’ya men cezası

Şampiyonlar Ligi’nde 8 Aralık 2020’de oynanan PSG-Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu için karar verildi. Okan Buruk’un yardımcısı Webo’ya ırkçı ifade kullanan Rumen hakeme tepki gösterilmesinin ardından maç bir sonraki güne ertelenmişti. 9 Aralık’ta oynanan karşılaşmada ise farklı hakem dörtlüsü görev yapmıştı.

UEFA, Sebastian Coltescu’yu 30 Haziran 2021’e kadar men etti ve rehabilitasyona gitmesini kararlaştırdı. UEFA yaptığı açıklamada kararın “Uygunsuz davranış” üzerinden verildiğini duyurdu.

Bir gün sonra başlayan maçta oyuncuların santrada yaptığı protesto hafızalara kazınmış ve dünya futbol kamuoyu ırkçılığa karşı büyük tepki göstermişti.

O AKŞAM NELER OLMUŞTU?

Teknik direktör Okan Buruk’un yardımcısı Webo maçın 4. Hakemi, Romanya Futbol Federasyonu’ndan Sebastian Costantin Coltescu’nun uyarısıyla 14. dakikada kırmızı kart gördü. Webo, 4.hakemin orta hakeme kendisini işaret ederken ırkçı ifade kullandığını belirtti. Demba Ba da sinirli şekilde 4. hakeme itirazda bulundu ve ırkçılık yaptığını söyledi.

Sahada kenarında yaklaşık 10 dakika boyunca süren görüşmelerin ardından Başakşehir soyunma odasına gitti. Başakşehir’in sahadan çekilmesinden sonra PSG ve hakem ekibi de soyunma odasına geçti. Bu durumun ardından yaklaşık 2 saat sonra maçla ilgili karar verilerek, mücadelenin ertelendiği duyuruldu.

Saha kenarındaki tartışmalarda Demba Ba’nın 4. hakeme, “Ben, beyaz birini işaret ederken ‘Şu beyaz’ demem, ‘Şu adam’ derim. Sen neden ‘Şu siyah’ dedin?” dediği duyuldu.

PSG’nin yıldızları Neymar ve Mbappe başta olmak üzere Fransız devi de ırkçılığa karşı tepki göstererek aynı hakemlerle maça devam etmek istemediklerini iletti.