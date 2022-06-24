PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, Dünya Kupası yayın hakları davasında ikinci kez aklandı

Dünya Kupası yayın haklarında rüşvet alma iddiası ile suçlanan Paris Saint-Germain Başkanı Nasser al-Khelaifi ikinci kez beraat etti.

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Paris Saint-Germain başkanı Nasser al-Khelaifi, Dünya Kupası yayın haklarının verilmesinde rüşvet alma ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyordu. Eylül 2020’deki asıl davada aklanmasının ardından savcılık tarafından temyiz başvurusu yapılmıştı.

İsviçre Federal Ceza Mahkemesi, Cuma günü PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’yi Dünya Kupası yayın haklarını vermek için rüşvet kabul etme ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından ikinci kez beraat ettirdi.

ESKİ FIFA GENEL SEKRETERİ SUÇLU BULUNDU

İsviçre federal ceza mahkemesi, eski FIFA genel sekreteri Jerome Valcke’yi tekrarlanan sahtecilik ve pasif yolsuzluktan suçlu buldu. Eylül 2020’deki ilk duruşmada aldığı 3 aylık ceza artırılarak 11 ay ceza verildi.

Üçüncü bir sanık olan Yunan pazarlama yöneticisi Dinos Deris, aktif yolsuzluktan mahkum edildi ve 2020’deki ilk davada beraat ettikten sonra 10 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Valcke ve Deris'in cezaları iki yıllık deneme süreleri için ertelendi.

Nasser Al-Khelaifi’yi temsil eden İsviçreli avukat Marc Bonnant, karara ilişkin açıklamalarda bulundu: “Bugünkü mahkeme kararı tam anlamıyla haklılığımızın teyididir. Hem temel gerçekleri hem de yasaları her fırsatta göz ardı eden savcılığın, altı yıllık amansız çabalarının ardından müvekkilimiz ikinci kez beraat etti ve tamamen aklandı. Yıllardır ortaya atılan asılsız iddialar, hayali suçlamalar ve iftiraların tamamen gerçek dışı olduğu bir kez daha kanıtlandı.”