PSG Başkanı’ndan Kylian Mbappe transferi için son nokta!

Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Lionel Messi için düzenlenen basın toplantısında Kylian Mbappe'nin geleceğine dair çok net bir açıklama yaptı.

SOZCU.COM.TR

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Barcelona’dan Lionel Messi’yi transfer eden Paris Saint Germain’de, Kylian Mbappe’nin geleceği de en çok merak edilen konular arasındaydı. Uzun zamandır Real Madrid’in radarında olan Fransız futbolcunun Paris Saint Germain ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. Paris Saint Germain cephesi, 22 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya hiç niyetli değil.

Messi’nin imza töreninde konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe’nin takımdaki geleceğine ilişkin şu sözleri sarf etti:

“Mbappe? O PSG’nin oyuncusu. Takımdan ayrılmak istemediğini açıkla söyledi. Geleceğini biliyoruz. Takımdan ayrılmak istemiyor ve kalacak. Rekabetçi bir takım istediğini ve bundan daha fazla rekabet edebileceği bir takımın olamayacağını söyledi. Kalmaktan başka bir şey yapmak için bahanesi yok. Parisli ve kazanmayı seven bir zihne sahip. O bizim oyuncumuz.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ VE MESSİ

“Projemizde Şampiyonlar Ligi konusunda büyük bir hırsımız var ve şimdi bu, dünyanın en iyi oyuncusunun gelişiyle doruğa ulaştı. Umarım Messi, dünyanın en iyileri olan takım arkadaşlarıyla birçok kupa alabilir. Ve dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olan Pochettino ile.”

“MESSİ İÇİN DİĞER KULÜPLER TEŞEKKÜR ETTİ”

“İlk günden beri FFP kurallarına uyuyoruz. Herhangi bir şey yapmadan önce finans ekibimiz her şeyi doğruluyor. Messi’yi FFP çerçevesinde transfer etme gücümüz vardı. Bu hem kulüp hem de Paris şehr için yaptığımız bir şey. Artık herkes Messi’nin PSG’sini görmek istiyor. Bu da takımın değerini artıyor. Diğer kulüp başkanları bana Leo’nun gelişi için teşekkür ettiler.”

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