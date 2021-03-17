PSG, Lille’i yenerek kupada turladı | Yusuf Yazıcı penaltı kaçırdı

Fransa Kupası Son 16 Turu’nda Paris Saint-Germain (PSG) ile Lille karşı karşıya geldi. Parc des Princes’te oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselen takım oldu.

Kupanın son sahibi olan PSG’nin galibiyet gollerini 9. dakikada Icardi ve 41 ile 90+3’te Mbappe kaydetti. Fransız golcü, 39. dakikada sakatlanan Icardi’nin yerine oyuna dahil olurken ilk golünü penaltıdan attı.

YUSUF YAZICI PENALTI KAÇIRDI

Lille’de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yuzuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Burak devrede oyundan alınırken, Zeki de 74 dakika sahada kaldı.

Yusuf Yazıcı, 78. dakikada penaltı vuruşunda kaleci Navas’a takılarak gol fırsatını kaçırdı.

LİGDEKİ KRİTİK MAÇ 3 NİSAN’DA

Fransa Ligue 1’in 29. haftasını 63 puanla lider kapatan Lille, 3 puan arkasındaki PSG ile 3 Nisan’da yine deplasmanda karşılaşacak.

Fransa’da ligin bitmesine 9 maç kaldı.