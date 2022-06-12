PSG, Mauricio Pochettino’yla yollarını ayırdı

Paris Saint Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino dönemi sona eriyor. Fransız devi 1 yıl daha sözleşmesi olan Arjantinli hoca ile fesih konusunda anlaştı.

Sozcu.com.tr

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Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint Germain’de teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı… Şampiyonlar Ligi’nde sezon hedefinin uzağında kalan PSG’de yönetim yeni sezona Pochettino ile başlamama kararı aldı. The Athletic’de yer alan habere göre; Fransız devi, 50 yaşındaki Arjantinli hoca ile ayrılık konusunda anlaşmaya vardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ ISKALADI

Sözleşmesi gelecek yıl Haziran ayında sona erecek Pochettino ile fesih konusunda anlaşan PSG yönetiminin 15 milyon Euro tazminat ödeyeceği belirtiliyor. Ocak 2021’de takımın başına getirilen genç teknik adam Paris kariyerinde 84 maçta 56 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.

Fransa’da hem lig hem de kupa şampiyonluğuna ulaşan Pochettino, asıl hedefi olan Şampiyonlar Ligi’ni son 16 turunda Real Madrid’e elenerek ıskalamıştı.

ZIDANE İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI

Kylian Mbappe’nin takımda kalmasından sonra teknik direktör meselesine yoğunlaşan PSG’de Zinedine Zidane ismi ön plana çıktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; PSG ile Zidane, prensipte anlaşmaya vardığ ve imzaların Haziran sonunda atılacağı detayı verildi.

Zidane, Katar’daki Dünya Kupası’nın ardından Didier Deschamps’ın Milli Takım’dan ayrılması ihtimaline karşı Milli Takım için de ciddi konuşulan bir isim. Haberde, böyle bir durumda Zidane’ın PSG ile Milli Takım’ı aynı anda idare etme konusunda özel bir madde bulunduğu da belirtildi.