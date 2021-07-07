PSG, Sergio Ramos’a resmi imzayı attırdı

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain (PSG), 16 yıllık maceranın ardından Real Madrid’e veda eden Sergio Ramos’a 2 yıllık imza attırdı.

36 yaşındaki İspanyol savunmacı, ailesiyle birlikte geldiği Paris’te Fransız deviyle yaptığı son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. PSG’ye katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Ramos, 4 numaralı formayı giyecek.

Real Madrid ile sözleşme yenileme görüşmelerinden olumlu sonuç alamayan efsane oyuncu, İspanya Milli Takımı tarafından EURO 2020 kadrosuna dahil edilmemişti.

PSG bu sezon için Achraf Hakimi ve Gigi Wijnaldum’u kadrosuna kattı. Ayrıca bonservisi elinde olan İtalya Milli Takımı’nın file bekçisi Gianluigi Donnarumma’nın da resmen açıklanması için EURO 2020’nin bitmesi bekleniyor.