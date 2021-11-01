PSG, Sergio Ramos’u göndermek için yol arıyor!
Sezon başında Real Madrid'den ayrılan PSG'ye imza atan Sergio Ramos'un düzelmeyen sakatlığı sonrası Fransızlar'dan bomba bir iddia geldi!
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain’in (PSG) bu sezon Lionel Messi ile birlikte flaş transferi olan Sergio Ramos hakkında ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.
Le Parisien gazetesi, transfer olduğundan bu yana sakatlığı nedeniyle 1 dakika bilr süre alamayan Sergio Ramos’un sözleşmesinin feshedilmesi gündemde! Sakatlığı sonrasında hafta sonu oynanan Lille maçının ardından takımla çalışmalara başlayacağı belirtilen Ramos, sahalara dönemedi.
Son resmi maçına 5 Mayıs’ta çıkan 35 yaşındaki Ramos için Fransız ekibi, 2 yıllık sözleşmeden çıkış yolu arıyor. PSG Sportif Direktörü Leonardo da Lille’i 2-1 yendikleri maçtan sonra gazetecileri sorusu üzerine “Ramos’un bir sakatlığı var” demekle yetinmişti.
Öte yandan haberde, 5 aydır sahalardan uzak kalan Ramos’un antrenmanlara başlayıp maçlarda süre alması da 2022 yılını bulacağı ve bu da kulüpte başarılı futbolcu için duyulan güvenin azalmasına neden olduğu yazıldı.