PSG’den Lionel Messi transferinde dünyada bir ilk

'Yılın transferi' olarak nitelendirilen hamle ile Lionel Messi'yi transfer ederken bir ilke daha imza attı.

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Barcelona ile yeni sözleşme imzalamayan ve Paris Saint Germain’e (PSG) transfer olan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, yıllık ücretini eşi benzeri görülmemiş bir şekilde alacak.

Fransız kulübü PSG, resmi Fan Token'ı Socios ile iş ortaklığından yola çıkarak, Arjantinli yıldız oyuncuya transferinin bir bölümünü PSG Fan Token olarak ödeyecek.

Bu arada Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı ve Paris Saint-Germain'e transfer söylentilerinin çıktığı an PSG Fan Token fiyatları ciddi bir yükselişe geçmişti. Yükseliş trendinin ilerleyen günlerde de devam edeceği öngörülüyor.

Altyapısında yetiştiği Barcelona’da 21 yıl geçiren Lionel Messi, maaşında yüzde 50 indirime gitmeyi kabul etmesine rağmen, Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle Katalan Kulübü’nden gözyaşlarıyla ayrılmak zorunda kalmıştı. 34 yaşındaki futbolcu, PSG ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Equipe, 34 yaşındaki futbolcunun, PSG’den 3 yılda net toplam 120 milyon Euro alacağını açıklamıştı.