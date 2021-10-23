Psikolog Doktor Sergen Yalçın

Son 8 maçtaki 4 yenilgi. Üst üste sakatlıklar. Avrupa’daki yıkım. Islıklanan futbolcular… Sergen Yalçın, takımını Galatasaray derbisinden çıkacak galibiyet için motive ediyor

Ali AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş’ın gözü derbide, işin anahtarı Sergen Yalçın'da… Sezona yapılan iyi başlangıç sonrası son 8 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Beşiktaş, rekor sayıda sakatlık, Avrupa'daki hayal kırıklığı ve futbolcuların protesto edilmesiyle şoka girmişti.

Sergen Yalçın, bir uyanış için düğmeye bastı ve takımını terapiye aldı. Galatasaray maçının çıkış sunduğunu anlatan tecrübeli çalıştırıcı, bir senenin ardından seyircili oynayacakları ilk derbiden galibiyet alınmasının önemini vurguluyor. Islıklanan futbolcularla sık sık konuşan ve motivasyon yükleyen Sergen Yalçın, en iyi yanıtın sahada, iyi futbolla verileceğini anlatıyor. Yalçın, yöneticilerin de takımı yalnız bırakmasını istemiyor.

Sergen Yalçın, Ümraniye'deki stres ortamının ortadan kalkması adına yöneticilerin teknik heyete yardımının önemini belirtiyor.

AHMET NUR ÇEBİ ÜMRANİYE’DE

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takıma moral için dün tesislerdeydi. Futbolcular ve Sergen Yalçın'la sohbet eden Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ, idmanın bir bölümünü de izledi.