PSV Eindhoven’dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turunda yarın deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşma öncesi son çalışmasını, maçın oynanacağı Philips Stadı’nda yapan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koşu ve pas çalışması yapan Galatasarayın, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise zorlu maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven ile yarın Philips Stadı’nda TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek. Zorlu maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
PSV Eindhoven, Twitter hesabından Galatasaray’la ilgili şu paylaşımı yaptı:
İyi akşamlar!
See you tomorrow, @GalatasaraySK#PSVGAL #UCL pic.twitter.com/jHXD5ZEgnG
— PSV (@PSV) July 20, 2021