PSV maçına 1 hafta kala yeni bek alınmadı… Cimbom’da kritik 7 gün

ŞAMPİYONLAR Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle iki kritik maça çıkacak olan Galatasaray'da transfer sıkıntısı var. Sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda acil takviye yapılması gereken bölgeler sağ ve sol bek. Aslan, UEFA'ya ilk kadroyu bu geceye kadar verecek. Maçtan önceki son bildirim ise 20 Temmuz gecesi olacak. Sarı-kırmızılılar, transfer yapması halinde 2 yeni ismi son gün listeye dahil edebilecek. Yönetim, kritik 7 gün içinde en azından 1 transfer yapıp bek krizini çözmeyi planlıyor. Serbest pozisyondaki Patrick van Aanholt'la prensipte anlaşan Galatasaray, Hollandalı sol beke imza attırmak için gaza basacak. PSG'nin kadroda düşünmediği Laywin Kurzawa için de temaslar başladı.

YEDLİN KALIYOR

ADI birçok kulüple anılan DeAndre Yedlin'in menajeri Chris Megaloudis, açıklama yaptı. Megaloudis, “DeAndre sadece G.Saray'da oynamaya odaklanmış durumda. Aksi yöndeki iddialar doğru değil” dedi.

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4 YILDIZ GÖNDERMESİ

CİMBOM'DA yeni sezon iç saha ve dış saha formaları satışa sunuldu. Parçalı formada alışılanın dışında çapraz bir çizgi kullanılırken siyah forma da piyasaya çıktı. Formalar 399 TL'ye satışa sunulurken maç formalarının fiyatı ise 999 TL olarak belirlendi. Kulübün videosunda, “Yakından bak anlarsın neden ilk ve tek olduğumuzu” ifadesini kullanıp ezeli rakiplerine 4 yıldız göndermesi yapıldı.