Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

PSV maçının ardından Fernando Muslera’dan paylaşım!

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda PSV Eindhoven'a 5-1 kaybetti. Kaptan Fernando Muslera açıklama yaptı.

Güncellenme: 12:34, 22/07/2021
Spor HaberleriFutbol
PSV maçının ardından Fernando Muslera’dan paylaşım!

Fernando Muslera, PSV maçının ardından açıklamada bulundu. Tecrübeli file bekçisi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim'e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray'ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor…” ifadelerini kullandı.

İlginizi ÇekebilirBurak Yılmaz'dan PSV maçı sonrası Muslera'ya destekBurak Yılmaz'dan PSV maçı sonrası Muslera'ya destek

 

İlginizi ÇekebilirAcun Ilıcalı'dan PSV - Galatasaray maçı yayını hakkında açıklamaAcun Ilıcalı'dan PSV - Galatasaray maçı yayını hakkında açıklama
Acun Ilıcalı Burak Yılmaz Fatih Terim Fernando Muslera Futbol Galatasaray Instagram PSV Şampiyonlar Ligi tv8